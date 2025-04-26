近年、廃棄物削減のため、ごみ袋を有料化する自治体が増えています。ごみ袋を有料化している自治体に引っ越した人の中には、経済的な負担がどのくらい増えるのか心配している人もいるかもしれません。 本記事では、ごみ収集を有料化している自治体の割合やごみ袋の有料化が進む背景、年間でかかるごみ袋の費用目安を解説します。 ごみ収集を「有料化」している自治体が増えている 環境省の2022年度の調査によると、