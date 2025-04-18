米女子ゴルフツアーの「ＪＭイーグルＬＡ選手権」初日（１７日＝日本時間１８日、カリフォルニア州のエルカバレロＣＣ＝パー７２）、渋野日向子（２６＝サントリー）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４で回り、２オーバーの１２８位と出遅れた。出だしの１番パー５でバーディーと幸先よいスタートも、２番、３番で連続ボギー。１オーバーで折り返し迎えた１４番でダブルボギーを叩いてしまう。１６番パー５をバー