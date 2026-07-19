イランの最高指導者は18日、アメリカの度重なる攻撃が「覚書の署名は価値がないことを証明した」と批判し、政府高官は覚書の履行を停止したと明らかにしました。イランの最高指導者モジタバ師は声明で、アメリカによるイランへの攻撃を念頭に「（アメリカが）繰り返し合意に違反したことは、トランプ大統領の覚書への署名がいかに価値のないものかを証明した」とアメリカを非難しました。その上で、アメリカに「忘れられない教訓を