奈良市で女性2人の遺体が見つかった事件で、1人は三重県伊賀市の44歳の女性だと分かりました。この事件は、奈良市の名張川の川岸の草むらで女性2人の遺体が見つかったもので、このうちの1人を遺棄した疑いで、奈良市の今北享宏容疑者（37）がおととい、逮捕されました。警察によりますと、2人のうち1人の身元が今北容疑者と交際していた三重県伊賀市の池田園美さん（44）であることが分かりました。もう1人は池田さんの娘の莉園さ