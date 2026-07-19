2022年7月、31歳の時に、東京本土から約287km離れた離島・八丈島に移住した女流プロ雀士の松岡千晶さん（35）。プロ雀士として活躍し、都心で便利な生活を送っていたにもかかわらず、なぜ彼女は離島に住むことを決めたのか？【特別グラビア】水着姿で“汗だくサウナ”を楽しむ様子、70平米の広々とした家で“大胆なヨガポーズ”を披露する姿も…この記事の写真を一気に見る八丈島で暮らす松岡さんに、移住のきっかけや、20代の