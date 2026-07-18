「国会議員はもうやりませんということです。あはははは。オッケー？辞めた。もう！」。山本太郎代表が「149キロ・スピード違反」に無反省な態度を貫いたまま代表職を放り投げたことで、急遽、執り行われることになったれいわ新選組代表選挙。告示日の7月17日、名乗りを挙げた3候補者が記者会見を開いた。が、揃いも揃って出てくるのは「太郎礼賛」の言葉ばかり…。しかも、全員が“地味”で“誰それ？”というメンツ。なんとも