2024年に完全閉鎖となった岡山市の「宝伝海水浴場」＝18日午後海水浴場の開設が1993年以降の約30年間で3割減少したことが、日本観光振興協会（東京）の調査で分かった。同協会によると、93年の1379カ所から、2024年は969カ所まで減少。強い日差しによる日焼けや熱中症を敬遠する風潮に加え、近年は酷暑を背景に利用が落ち込み、市町村などが開設を見送るケースが増加した。レジャーの多様化も影響。一部は砂浜の消失に伴い、開設