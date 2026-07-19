北海道・江別警察署は、2026年7月19日、南幌町に住む専門学生の男（21）を傷害の疑いで逮捕したと発表しました。男は、7月18日午後2時40分ごろ、江別市野幌町の路上で、乗用車の窓に女性（20）がつかまっていることを知りながら乗用車を発進させ、女性を引きずり転倒させ、けがをさせた疑いが持たれています。女性が「車の窓につかまっていたら発進させられて引きずられた」と110番通報し、事件が発覚しました。警察によりますと、