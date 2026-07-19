日常生活の中で急な「めまい」を感じることは珍しくないはず。特に、女性は男性の2倍も多いそうだ。放置すると、慢性化するおそれもあるという。どんな種類があるのか、原因やリスク、そして改善法と治療法を知ろう。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「朝、目が覚めて起き上がろうとした瞬間、天井がぐるぐると回り出した」「寝返りを打ったら、景色が激しく揺れる」日常生活で、このようなめまいは突如起こり得る。厚生労