アメリカのトランプ大統領は日本時間20日に決勝戦が行われるサッカーのワールドカップについて、もう一度、アメリカで開催すべきだと訴えました。アメリカトランプ大統領「またアメリカを（ワールドカップの）開催地に選ぶべきだ。その時は（今回の共催国の）メキシコとカナダは除外しよう」トランプ大統領は17日、FIFA=国際サッカー連盟の公式行事に出席し、このように主張。今回のワールドカップの共催国で、山火事の対応や貿