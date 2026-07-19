声優・内田雄馬と同じく声優の妻・日高里菜が１９日にそれぞれのインスタグラムを更新し、第１子女児の誕生を発表した。２人は連名でコメントを発表。「いつも応援してくださる皆さまへ」と書き出し「先日、我が家に第一子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康で、無事に新しい家族を迎えられたことをとても嬉しく思っております」と第１子女児の出産を報告した。「出産に至るまで、本当にたくさんの方々に支えていた