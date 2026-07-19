■FIFAワールドカップ20263位決定戦フランス4−6 イングランド（日本時間19日、マイアミ・スタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】波乱続出の決勝トーナメント “4年に1度の祭典” 39日間全104試合の熱戦！ワールドカップも決勝、3位決定戦と2試合を残すのみとなった。3位決定戦ではフランス（FIFAランク3位）とイングランド（同4位）が激突。イングランドが前半で4得点を奪うと、フランスは後半にエムバペが2ゴール1アシストと猛追、