◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督（４９）が１８日、阪神・前川が死球で右肩甲骨骨折となったことを謝罪した。１７日に行われた阪神戦（マツダ）の７回、島内の１５２キロ直球が背中を直撃。４月２６日の阪神戦（甲子園）でも、近本が死球で左手首を骨折した。試合前に取材に応じた指揮官は「近本くんに続いて２人目なので、本当に申し訳ないと思っています」と神妙な表情を浮か