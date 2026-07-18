1000例以上のがん患者を治療した名医が考案。少量でも栄養バランスが取れて、がんの予防、対策に役立つ「煮込み」レシピを紹介します!この記事のすべての写真を見るがんを予防して元気に長生きしたい「がん予防の研究は国内外で大きく進んできました。その結果、日々の食生活がリスクの低減に大きく関わっていることが、ますます明らかになっています」そう話すのは、がん専門医の佐藤典宏先生。さまざまな研究成果によると、毎