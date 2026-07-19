ダウンタウンの松本人志（62）が大腸腫瘍の切除手術を受けたと公表してから一夜明けた18日、配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に出演した。番組「お笑い帝国大学（OIU）」に学長として出演し、冒頭、ストーマ（人工肛門）を造設し腸が一部露出していることを、あえてネタにして報告。共演の笑い飯・西田幸治（52）が松本の腸と関係ない話をしたことから、「僕の腸、イジってくれよ」と突っ込んだ。西