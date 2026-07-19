サンディエゴ・ユニオン・トリビューン紙は、パドレスが守護神メイソン・ミラー投手（27）のトレードを検討する可能性があると報じた。背景には、不振が続くザンダー・ボガーツ内野手（33）の大型契約があり、球団はミラーを放出することでボガーツの契約も引き受けてもらう「抱き合わせトレード」を模索する可能性があるという。ボガーツは2022年オフに11年総額2億8000万ドル（約383億6000万円、当時）の大型契約を結んだが、