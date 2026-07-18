大塚製薬の「カロリーメイト ゼリー」が商品に磨きをかけて以降、好調に推移している。前身商品をリニューアルして、「アップル味」「グレープフルーツ味」「ヨーグルト味」の3品を3月16日に新発売したところ、5大栄養素をバランスよく摂れるという特長に加えて3品それぞれのおいしさも評価され、導入が広がりリピートの動きもみられるという。好調の背景の一つには、イラストを採用したパッケージデザインがある。6月15日、