アメリカ中央軍は17日、イランに7日連続の攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領は、さらなる攻撃の拡大も検討しているということです。アメリカ中央軍は17日、イランの軍事インフラや、監視拠点などに対して攻撃を行ったと明らかにしました。アメリカ軍によるイランへの攻撃は7日連続となります。一方、イランメディアによりますと、革命防衛隊がクウェートなどの米軍施設を攻撃したということです。そのうえで、アメリカ軍