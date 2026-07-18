7月15日、天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまは那須御用邸での静養に入られた。【写真】“シャツをベルトで締めるスタイル"でリンクした雅子さまと愛子さま。ほか、かりゆしウエアの着こなしや、オランダ国王とのW杯観戦の写真など「ご一家は昨年も7月に那須御用邸でご静養されました。当時、愛子さまは『7月に那須に伺うのが4歳の時以来、20年ぶりくらいなので、また違う楽しみが見つけられそう』と話されていました。今年も昨年