18日夕方、滋賀県彦根市の琵琶湖で、「トーイングボート」に友人らと乗って遊んでいた23歳の男性が湖に落ち、意識不明の状態で搬送された病院で死亡が確認されました。 18日午後3時50分ごろ、彦根市長曽根町の沖合約200メートルの琵琶湖で、「トーイングボートを使って遊んでいたところ、男性1人が湖に落ちて浮かんでこない」と一緒にいた男性から消防に通報がありました。 落ちた男性は約40分後