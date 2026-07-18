最近、仕事も趣味もなんだか面倒くさい……。それは単なる疲れや加齢ではなく、年間1.2兆円もの国家レベルの経済損失をもたらす「男性更年期（LOH症候群）」のサインかもしれない。働き盛りの男性を襲い、うつ病とも誤診されやすいこの “見えない病” の正体とは？■「夫婦の危機」を迎えていた59歳運送マンの場合「いま思えば、無気力になった時期はあったかもしれないな」そう話すのは59歳の運送会社社員、安藤英和（仮名）