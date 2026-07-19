18日に行われるFIFAワールドカップ2026・3位決定戦で、フランス代表とイングランド代表が対戦。イングランドが大量4点リードで試合を折り返した。開始3分にデクラン・ライスがインターセプトから見事なミドルシュートを突き刺すと、18分にはライスのコーナーキックからエズリ・コンサがヘディングシュートを叩き込む。さらに37分と前半アディショナルタイム1分には、フランスの守備が緩くなった隙を突いてブカヨ・サカが2点