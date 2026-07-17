7月17日、富士山での遭難者が相次ぎ、65歳の男性が亡くなり、転倒しけがを負った99歳の女性は静岡県警の山岳遭難救助隊などに救助された。99歳の富士登山に賛否「今年の夏山開山期間に入ってから初めての死亡事故で、無くなった男性は登山途中に頭にけがを負い、出血もあったそうです。警察が駆けつけた際、意識はなかったものの、まだ脈はあったといいます。その後、医師も男性に接触しましたが、その場で息を引き取ったそうで