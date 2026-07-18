元航空幕僚長の田母神俊雄氏の生誕記念パーティーが１８日、都内で行われ、タレントのデヴィ夫人が乾杯の音頭を取った。田母神氏は今月２２日に７８歳となる。パーティーには約２００人が駆け付けた。デヴィ氏は一昨年の都知事選で立候補した田母神氏の街頭演説に連日、応援に入った盟友関係にある。「田母神さんはどうしたら日本を強くできるか。経済、外交、いろんなことを心配していた。選挙の応援を頼まれた時、もう田母神