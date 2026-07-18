佐川急便は18日、会員サイト「スマートクラブ」で、約7万人分の個人情報が漏えいしたと発表した。氏名やメールアドレスなどで、現時点で不正利用は確認されていない。システム不具合の解消作業中に、設定を誤ったのが原因という。漏えいしたのは15日の夕方ごろで、配達予定日時を知らせるメールに、別の会員の情報を載せて送信した。