日本テレビは18日、1977年に誕生した視聴者参加型超大型番組『アメリカ横断ウルトラクイズ』を、番組誕生50周年を記念して、地球一周規模にスケールアップして復活させると発表した。1998年の第17回大会の幕引きから約30年。新たなMCは櫻井翔が就く。【写真】驚きの復活！おなじみのハットを手にする櫻井翔今回は、ヨーロッパ、アフリカ、そしてアメリカへと続く「3大陸横断ルートにスケールを拡大。全行程約4万2000キロ、1000