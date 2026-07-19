ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > フランス代表FWエムバペ、北中米W杯で大会10得点目…W杯史上56年ぶり… 北中米ワールドカップ キリアン・エムバペ スポーツニュース・トピックス フランス代表 スポーツ報知 フランス代表FWエムバペ、北中米W杯で大会10得点目…W杯史上56年ぶりの快挙 2026年7月19日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯の3位決定戦、フランス代表FWエムバペが今大会10得点目を記録 1大会2桁得点は、1970年大会のゲルト・ミュラー氏以来56年ぶり4人目の快挙 W杯の通算得点でも、メッシを抜き22得点で歴代単独トップに躍り出た ◆エムバペ、大会10得点目となるゴールシーン56年ぶりの偉業達成👑👏🇫🇷エンバペが今大会10ゴール目🙌史上４人目となるW杯1大会2桁ゴールを達成🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦🆚フランス×イングランド📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/a1Dpz33jlK— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/19 08:15 イングランド代表FWサカ、3位決定戦でハットトリック達成 北中米W杯 記事時間 07/19 08:07 イングランド代表、フランスに勝利…歴代2番目の成績に 北中米W杯3位決定戦 記事時間 フランス代表FWエムバペ、北中米W杯で大会10得点目…W杯史上56年ぶりの快挙