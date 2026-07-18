滋賀県守山市で18日、コンビニエンスストアで70歳の男性が運転する乗用車が、店に入ろうとしていた女子中学生をはね、そのまま一緒に店の中へ突っ込みました。女子中学生は軽傷です。 【写真を見る】コンビニに女子中学生もろとも車突っ込む運転の70歳男性「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」女子中学生はガラスの破片で肩など出血も軽傷滋賀・守山市 18日午後1時半すぎ、守山市水保町のコンビニで「車が店に突っ