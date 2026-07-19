◇NBAサマーリーグペイサーズーペリカンズ（2026年7月18日米国・ラスベガス）NBAサマーリーグにペイサーズの一員として参加している河村勇輝（25）が、18日（日本時間19日）のペリカンズ戦で途中出場した。前半からノールックパスを連発するなど5得点4アシストの躍動。チームは41―39と2点リードで折り返した。今年のサマーリーグ初戦となった10日（同11日）のキャバリアーズ戦では、途中出場ながら得意のノールックパス