CNN米軍によると、米国は17日、イランに対する新たな攻撃を実施した。中央軍はSNSを通じ、米東部時間午後3時から「イランに対する一連の攻撃を実施した」と発表した。米軍によると、攻撃の目的は「イランの軍事能力を引き続き弱体化させる」ことにある。中央軍は攻撃目標や規模についての詳細は明らかにしなかった。米国による攻撃が行われるのは7夜連続。