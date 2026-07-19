結婚の約束までした相手から、突然破談を言い渡されたら衝撃だ。投稿を寄せた東京都の40代男性は、20代のころに1年交際し、結婚の約束までした女性がいた。双方の親に挨拶して、結婚の日取りを話し合っていたときのことだ。「急に彼女のテンションが下がり出した」という。「あなたが好きだったことにウソはないの……」男性が「どうしたの？」と聞くと、彼女は話し始めた。そのときのやり取りはこうだ。「実は挨拶しに来てくれた