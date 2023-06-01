米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手【ニューヨーク共同】米大リーグ、マーリンズからドラフト8巡目（全体235位）で指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手のマネジメント会社は18日、佐々木が日本時間19日に記者会見すると発表した。昨秋のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名されていた。先の大リーグのドラフト会議で指名を受けてから初めての公の場で、去就に関する発言が注目される。佐々木は