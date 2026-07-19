"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーなど、過激な企画で炎上を繰り返すイギリス出身のインフルエンサー、ボニー・ブルー（27）。妊娠中だと主張する彼女が7月4日、「ミルク・ミー」と題した新イベントを開催した。【写真を見る】部屋には脱ぎ捨てられた衣類と靴、散乱したティッシュが…目出し帽の男たちに囲まれる「お腹の膨らんだ」ボニーの姿ほかボニーは今年2月、避妊具なしで400人以上の男性と関係を持つ"繁