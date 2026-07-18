（左から）黒木啓司さん、宮崎麗果 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

黒木啓司氏が妻の有罪判決をうけて謝罪「脱税に関して全く知らなかった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 元EXILEの黒木啓司さんの妻・黒木麗果被告が脱税で有罪判決を受けた
  • 啓司さんは「脱税に全く知らなかったが責任を感じている」とインスタで謝罪
  • 被告には懲役2年6月・執行猶予4年、法人に罰金4000万円の判決が下された
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