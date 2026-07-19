１８日午後、滋賀県守山市のコンビニエンスストアの駐車場で、７０歳の男性が運転する乗用車が女子中学生をはね、女子中学生もろとも店に突っ込みました。 １８日午後１時半すぎ、守山市水保町のコンビニで「車が店に突っ込んだ」と店員から警察に通報がありました。 警察によりますと、７０歳の男性が車を前向きに止めようとした際、店に入ろうとしていた中学３年の女子生徒（１４）をはねました。 女子生徒は衝撃で店のガラス