4年ぶり大刷新の新モデル！三菱自動車（以下、三菱）は2026年6月18日、軽乗用EV「eKクロス EV」の一部改良モデルを発表しました。今回の改良では日常での使い勝手を高める新機能を追加したほか、フロントデザインを一新しましたが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。eKクロス EVは、日産との共同開発を経て2022年に誕生した、クロスオーバー型の軽乗用電気自動車（BEV）です。【画像】超カッコいい！ これが三菱「