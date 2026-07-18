全国高校サッカー選手権で4度の優勝経験があるサッカー強豪校・青森山田高校で、サッカー部員が寮などで飲酒や喫煙をしたとして、十数人が学校から停学処分を受けていたことが関係者への取材で分かりました。停学処分を受けたのは、青森山田高校サッカー部の部員十数人です。関係者によりますと、サッカー部員十数人は、寮などで飲酒や喫煙を繰り返していたことが今月発覚しました。サッカー部は、今月25日から福島県で行われるイ