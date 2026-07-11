＜アムンディ・エビアン選手権3日目◇11日◇エビアン・リゾートGC（フランス）◇6479ヤード・パー71＞ 海外メジャーの第3ラウンドが進行中。日本勢は10人が決勝ラウンドに進出している。【現地写真】渋野日向子、この日初のバーディ奪取に笑顔を見せる9位から出た渋野日向子は、5バーディ・2ボギーで、2日目に更新した大会自己ベストスコアタイの「68」をマーク。トータル8アンダーでホールアウトし、暫定10位タイにつけて