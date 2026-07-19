岐阜県高山市のホテルで、食事をした74人が下痢や嘔吐などの症状を訴え県の保健所は食中毒と断定しました。 【写真を見る】ホテルの和食コース料理を食べた74人が食中毒、9人入院岐阜・高山市 食中毒が発生したのは岐阜県高山市の「ひだホテルプラザ」です。 岐阜県によりますと、今月16日このホテルで和食のコース料理を食べた182人のうち、42歳から83歳までの男女あわせて74人が下痢や嘔吐などの症状を訴えまし