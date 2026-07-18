日本テレビの視聴者参加型クイズ番組『アメリカ横断ウルトラクイズ』が、番組誕生50周年を記念して復活し、年末年始に放送されることが18日、発表された。新MCは櫻井翔が務め、従来のアメリカ横断から、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカを巡る“地球一周規模”へとスケールアップする。櫻井翔櫻井翔、渋谷の大型ビジョンで復活宣言1977年に誕生した同番組は、日本国内の予選を勝ち抜いた一般参加者が、海外の名所を舞台にクイズで