7月16日に放送された料理番組『滝沢カレン&和田明日香のフィーリンきっちん』（TBS系）に、俳優・山本耕史がゲストとして出演。山本といえば、2015年8月に女優の堀北真希さんと結婚。2017年に堀北さんは芸能界を引退し、現在は2児の母として、家庭中心の暮らしを送っている。【写真】今でも美しい！ショッピングモールで目撃された引退後の堀北真希さん堀北真希との馴れ初め番組でアシスタントを務めるお笑いコンビ『三四