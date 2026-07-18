陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間18日、ロンドン）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の世界最高峰ダイヤモンドリーグ（DL）のロンドン大会が行われ、女子3000mに出場した田中希実（26、豊田自動織機）が8分32秒29の日本新記録をマークし13位となった。田中はスタートから後方でレースを進める展開となった。大きく飛び出す選手がいない中、ラスト1周の鐘がな