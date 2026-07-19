アメリカとイランの攻撃の応酬が続くなか、イランの最高指導者モジタバ師が声明を出し、「敵に決して忘れられない教訓を与えるだろう」などと警告しました。モジタバ師は18日、声明を出し、イランとアメリカが結んだ戦闘終結に向けた覚書に、アメリカが「繰り返し違反した」とし、「アメリカ大統領の署名はまったく価値がなく、信用できないことが改めて証明された」とトランプ大統領を強く非難しました。その上で「イラン国民と『