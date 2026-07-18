「ED（勃起不全）は年齢のせい」と笑って放置するのは命取りだ。その裏には、動脈硬化や糖尿病などの重篤なサインが隠されている可能性がある。男性更年期と生活習慣病が引き起こす、命に関わる “負のスパイラル” とは？ 不調に悩む患者たちと日々向き合う専門医に取材し、枯渇した男性ホルモンを蘇らせる「特効薬」を聞いた。「運動しよう」「体重を落とそう」。糖尿病、あるいはその傾向があると診断された患者なら、一度