《子連れ登山2度目は四阿山（あずまやさん）!》【写真】「他人事ながら心配」生後3か月の乳児が山頂に…という投稿文とともに生後3か月と28日の赤ちゃんを抱いた母親とみられる女性、父親とみられる男性が赤ちゃんにミルクを与える写真が添付されていたた。乳児の登山に警鐘を鳴らす医師写真は標高2000メートル超の山頂で撮影され、SNS上で物議を醸している（現在写真は削除済み）。《どうして自分の子供を自分の承認欲求の為