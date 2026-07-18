アメリカのアップルは、日本国内で販売するiPhoneなどの価格を引き上げました。【写真を見る】米アップルiPhoneの日本国内販売価格を引き上げ「iPhone 17 Pro Max」は21万円超に円安を反映かアップルは17日、iPhoneの日本国内での販売価格を引き上げました。アメリカ国内での価格は据え置かれていて、為替の円安傾向を反映したものとみられます。日本での新たな販売価格は、最新のiPhone 17は1万3000円