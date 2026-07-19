神奈川県平塚市を通る国道1号の馬入橋で、車2台が衝突する事故があり、2台とも炎上しました。この事故の影響で、馬入橋は上下線とも通行止めとなっています。【写真を見る】国道1号線の橋で2台の車が衝突・炎上で一時通行止め午前9時すぎに交通規制は解除神奈川・平塚市きょう（19日）午前6時前、平塚市馬入の国道1号の馬入橋で、車2台が正面衝突する事故がありました。警察によりますと、2台の車からはそれぞれ火が出て、どち
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