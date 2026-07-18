恵庭市の路上で、刃物を持って警察官に向かってきた女が現行犯逮捕されました。その際、警察官は上空へ拳銃1発を威嚇射撃し、女を制止しました。（警察官）「やめろ！すてろ！」逮捕されたのは、恵庭市の自称・無職の女です。きのう（２０２６年７月１７日）午後6時ごろ、通行人から「刃物を持っている人がいる」と通報がありました。警察官2人が駆けつけると、女が包丁を向けながら近づいてきたため、 発砲を警告したうえで上空に