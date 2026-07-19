村上春樹氏の新作『夏帆 -The Tale of KAHO-』（新潮社）が刊行された（以下、『夏帆』と略す）。3年ぶりの長編小説で、初めて女性が主人公ということで、話題になっている。村上文学には、さまざまな音楽（音盤）が登場する。今回もクラシック音盤の名が出てくるようなので、それらについて、音楽ライターの富樫鉄火氏に解説してもらった。【写真を見る】パブロ・カザルスが指揮した《ブランデンブルク協奏曲》の音盤…夏帆が