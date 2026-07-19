2026年、日本のエンタメ界の一線を走り続けてきた1976年生まれの女優たちがこぞって50歳を迎える。かつて50代の女優といえば、母親役へのシフトか、若作りに励む「美魔女」の二択になりがちだった。しかし彼女たちはどちらにも属さない。象徴的なのがこの夏、一足先に50代に突入した内田有紀（50）がドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）で、約20歳下のtimelesz・寺西拓人（31）と恋愛模様を演じることだ。【美女だらけ】19